نائب يوضح أسباب انخفاض معدلات البطالة إلى 7.5 %

قال النائب ممدوح عمارة، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن انخفاض معدلات البطالة إلى 7.5 % جاء نتيجة لإقامة عدد من المشروعات القومية خلال الفترة الماضية مثل مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وإقامة بعض المشروعات فى المحافظات.



وأضاف: انخفاض معدلات البطالة سيساهم فى انخفاض معدلات الفقر ورفع مستوى المعيشة للمواطن ، مشيرا إلى أنها كلها مؤشرات تصب فى صالح المواطن خاصة محدودى الدخل.



وأشار عمارة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا ننتظر إقامة عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة ، والتى ستوفر مزيد من فرص العمل مثل مشروع المثلث الذهبى فى البحر الاحمر وقنا.



وأوضح عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أننا نتمنى أن تنخفض معدلات البطالة خلال الفترة المقبلة نتيجة الإنتاج والتصدير ، وألا يكون الإعتماد بشكل كبير على المشروعات القومية لخفض معدلات البطالة.



وكان قد أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثانى (أبريل - يونيو) لعام 2019، حيث بلغ معدل البطالة 7.5% من إجمالى قوة العمل، مقابل 8.1% فى الربع الأول من عام 2019 بانخفاض قدره 0.6%، وتراجع بلغت نسبته 2.4% عن الربع المماثل من العام السابق.



وسجل تقدير حجم قوة العمل نحو 28.069 مليون فرد مقابل 27.968 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 0.4%، وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 12.026 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16.043 مليون فرد.



وبلغ عدد العاطلين 2.094 مليون عاطل (962 ألف ذكور، 1.132 مليون إناث) بنسبة 7.5% من إجمالى قوة العمل بانخفاض قدره 173 ألف متعطل عن الربع الأول من عام 2019 بنسبة 7.6%، وبانخفاض قدره 781 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 27.2%.



وأظهرت نتائج بحث القوى العاملة، أن المتعطلين طبقًا للنوع موزعين بواقع 4.2% معـدل البطالة بين الذكور، بينما كان 5.7% في الربع الأول من عام 2019 مقابل 6.7% في الربع المماثل من العام السابق، بينما أرتفع معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 22.4% من إجمالى الإناث فى قوة العمل، بينما كان 18.9% في الربع الأول من عام 2019 مقابل 21.2% في الربع المماثل من العام السابق.