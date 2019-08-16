برلماني: البوابة الحكومية الالكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية تسهل على المستثمرين

قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن إطلاق البوابة الحكومية الالكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية، ستسهل بشكل كبير على المستثمرين وتساهم فى إيجاد فرص عمل للشباب فى المشروعات الجديدة.



وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نتمنى ان تقوم الحكومة بتفعيل الإجراءات الخاصة بالخريطة الاستثمارية الصناعية ، بشكل يقضى على الروتين والإجراءات البيروقراطية و الفساد الإدارى وتأخر الجهات المختلفة فى إتخاذ قرارتها بشان شكاوى المستثمرين مما يؤخر إقامة هذه المشروعات.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أجرى الخميس، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتورة نفين جامع رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ، واللواء ناصر فوزى رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.



وقال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى للبوابة الحكومية الالكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية، واستعرض أيضا نتائج المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية التى تهدف لتعميق الصناعة المحلية وتطوير المنظومة الصناعية فى مصر.



وقال المتحدث باسم الرئاسة، أن الاجتماع تناول أيضا سبل المعوقات التى تواجه المستثمرين الصناعيين والتغلب عليها.