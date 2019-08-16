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برلمان

مزايا إطلاق البوابة الحكومية الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 06:01 ص
النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن هناك عدد من المزايا التى ستوفرها إطلاق البوابة الحكومية الالكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية، منها عدم إتمام أى مناقصة فى مصر أو دخول أى مشتريات إلا من خلال هذه البوابة.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إطلاق هذه البوابة سيساهم فى إحداث شفافية فى الإستثمار، مؤكدا انه حينما تكون هناك مناقصة كبير للحكومة ، ما يوفر سعر منافس ، وبالتالى فإن ذلك سيساهم فى التوفير على الموازنة العامة للدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أجرى الخميس، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتورة نفين جامع رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ، واللواء ناصر فوزى رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

وقال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى للبوابة الحكومية الالكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية، واستعرض أيضا نتائج المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية التى تهدف لتعميق الصناعة المحلية وتطوير المنظومة الصناعية فى مصر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، أن الاجتماع تناول أيضا سبل المعوقات التى تواجه المستثمرين الصناعيين والتغلب عليها.

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