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ديني

أمين الفتوى يوضح حكم من دخل الحمام ونسي وجود مصحف في جيبه

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 02:02 ص
دخلت الحمام ونسيت
دخلت الحمام ونسيت أن المصحف بجيبي فهل أنا آثم ؟
إيمان طلعت
ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه ( دخلت الحمام ونسيت أن المصحف بجيبي فهل أنا آثم؟).

وأجاب ممدوح، خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع اليوتيوب، ليس عليك إثم لأنك لست قاصدًا، فضلًا عن إنه يجب على المسلم أن لا يستخف بشيء من حرمات الله، وأحرى أن يكون ذلك كلام رب العالمين، قال تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ.

وأشار الى أن دخول الخلاء بشيء فيه القرآن لا يجوز، إلا أن يكون عليه ساتر يقيه.

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