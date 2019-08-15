بالتزامن مع طرح ألبومه الجديد.. هيثم شاكر يكشف عن تعافيه من السرطان

كشف المطرب هيثم شاكر قبل قليل عن إصابته بمرض "خبيث"، مؤكدا تعافيه منه، دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى.



وكتب هيثم شاكر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "من أيام قليلة نزل ألبومي الجديد معرفة قديمة.. الحمد لله على ردود فعل الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جدا بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم.. شكرا لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وآرائكم.. شكرا لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم".



وأضاف: "عارف إن الغياب كان فترة طويلة، لكن كان فعلا غصب عني أي تأخير.. 5 سنين عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الالبوم الجديد.. إن شاء الله مش هغيب عنكم كتير وهفضل أشتغل على أعمال تليق بقيمتكم.. بشكركم جميعا.. الحمد لله".



ويواصل ألبوم "معرفة قديمة" للنجم هيثم شاكر نجاحه، حيث تصدر مؤخرًا قائمة موقع "أى تيونز" العالمى للموسيقى متفوقا على عدد كبير من الألبومات التى صدرت خلال هذه الفترة.



وحصل الالبوم على إشادة كبيرة من الجمهور خاصة وأنه يأتى بعد فترة من الغياب عن سوق الكاسيت قضاها هيثم شاكر فى التحضير له والذي حمل العديد من الأشكال الموسيقية الحديثة بجانب وجود عدد من الأغنيات الدرامية التى تميز شاكر فى تقديمها منذ ظهوره.



ويتضمن ألبوم "معرفة قديمة" لـ هيثم شاكر، ١٣ أغنية، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة ومحمد عاطف وأيمن بهجت قمر ومحمد رفاعى وعمرو مصطفى ومحمد يحيى وأحمد إبراهيم وشريف مكاوي وبهاء الدين محمد ووليد سعد.



