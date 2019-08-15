ضبط عاطل بحوزته 6 كيلو جرامات حشيش في راس البر

تمكنت مباحث راس البر بالتنسيق مع قسم مكافحة المخدرات بدمياط من ضبط " احمد. د' مقيم بقرية الشعراء بمركز دمياط، عاطل، خلال دخوله من بوابة المدينة، وتبين أن بحوزته 6 كيلو حشيش وسلاح ابيض.



وردت معلومات لقسم مكافحة المخدرات بدمياط من قيام احد العاطلين بترويج كمية كبيرة من الحشيش داخل راس البر متوجها من مدينة دمياط الى مدينة راس البر بعد ان تم تشكيل فريق من المباحث وعمل كمين للمتهم تم ضبطه وبحوزته المضبوطات عند مدخل بوابة راس البر.



تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض علي النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.