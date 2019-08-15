ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاطل بحوزته 6 كيلو جرامات حشيش في راس البر

الخميس 15/أغسطس/2019 - 06:49 م
عاطل بحوزته 6 كيلو
عاطل بحوزته 6 كيلو جرامات حشيش
زينب الزغبي
تمكنت مباحث راس البر بالتنسيق مع قسم مكافحة المخدرات بدمياط من ضبط " احمد. د' مقيم بقرية الشعراء بمركز دمياط، عاطل، خلال دخوله من بوابة المدينة، وتبين أن بحوزته 6 كيلو حشيش وسلاح ابيض.

وردت معلومات لقسم مكافحة المخدرات بدمياط من قيام احد العاطلين بترويج كمية كبيرة من الحشيش داخل راس البر متوجها من مدينة دمياط الى مدينة راس البر بعد ان تم تشكيل فريق من المباحث وعمل كمين للمتهم تم ضبطه وبحوزته المضبوطات عند مدخل بوابة راس البر.

تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض علي النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط جودة أشهر تجار المخدرات برأس البر

القبض على شقيقين أثناء ترويجهما المخدرات برأس البر

ترشيحاتنا

بث مباشر لمباراة منتخب مصر لـ ناشئي اليد وأيسلندا في دور الـ8 من كأس العالم

بـ بنطلون ممزق.. بوسي في وصلة رقص بـ الساحل

إيه العسل ده .. وصلة غزل في جمال شيرين رضا .. شاهد

هنا الدوري المصري.. فريق يستغني عن لاعب بعد 3 شهور من التعاقد معه

اختبر قوة نظرك واعثر على البطريق في الصورة

أثار ضرب.. شاهد | أحدث ظهور لـ احمد عز بعد خناقة زينه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الشاطئ.. نسرين أمين تخطف قلوب متابعيها بعد فيلم ولاد رزق 2 .. شاهد

بـ بدي مفتوح ورموش صناعية.. ياسمين رئيس بـ تسريحة افريقية.. صور

بـ هاف ستومك.. ميرهان حسين بإطلالة مثيرة على شيزلونج