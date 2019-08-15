مخالفات بالجملة.. إحالة مسئولي مراكز شباب القاهرة والشرقية للتحقيق

قررت اللجنة المخصصة بوزارة الشباب والرياضة ، لمتابعة مراكز شباب القاهرة ، إحالة العاملين ومدير الإدارة الفرعية بمركز شباب الإمام الليثي للتحقيق بالشئون القانونية لعدم تواجد العاملين أثناء توقيتات العمل الرسمية ، وإمكانية طرح نزل الشباب بمركز شباب الإماميين والتونسي للاستثمار ، ورفع القيمة المالية للعضوية بمركز شباب عين الصيرة ، مع إمكانية الاستغلال الأمثل لمركز شباب زينهم مقارنة بالإمكانيات المتاحة لدي المركز .



وفي مراكز شباب الشرقية ، تقرر إحالة المدير التنفيذي والعاملين للتحقيق بالشئون القانونية بمراكز شباب ( قطيفة العزيزة – قمرونة – المسلمية - صبيح - وبعض موظفي مراكز شباب كوم حلين وكفر الغنيمي والأحراز ) ونقلهم لمراكز شباب أخري لعدم عدم تواجد العاملين أثناء توقيتات العمل الرسمية وغلق مقار مراكز الشباب .



وأكدت اللجنة أنه جار التنسيق مع الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بدعم حديقة الطفل بمركزي شباب كفر الشوبكي وأبو ياسين التابعين لإدارة أبو كبير بالشرقية ، مع إعادة توزيع مشتملات حديقة الطفل بمركزي شباب الجديدة و صبيح علي مراكز شباب أخري نظرًا لعدم استغلالها في ممارسة النشاط .



وطالبت اللجنة الإدارة الهندسية بالمديرية بسرعة موافاة الوزارة بحالة ملاعب مراكز شباب ( الأحراز – الشرشيمه – المطاومة – صبيح) التابعة لإدارة ههيا وأبوكيبر بالشرقية ، وذلك للوقوف علي حالة الملاعب التي تحتاج لتطوير ورفع كفاءة وإدراجها ضمن خطة الوزارة لتطوير الملاعب الترابية وإقامة ملاعب جديدة .



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة علي المتابعة الميدانية لمراكز الشباب بالمحافظات للوقوف علي حالة تلك المراكز ، وتقييم الأداء بها من أجل تقديم وتطوير الخدمات لدى المواطنين والأعضاء المترددين على المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية .

