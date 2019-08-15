مش عارفين نعيش.. اسكندرانية تستغيث من مخالفات مطعم شهير في شارع جمال عبد الناصر.. صور



وبدأت الواقعة بتغريدة من الشاكية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلة : امي ساكنة فوق مطبخ مطعم عروس دمشق في اسكندرية العصافرة شارع جمال عبد الناصر والسوريين وللأسف معاهم المصريين الفسدة المرتشين خلونا مش عارفين نعيش.. حرارة عالية والشقة صهد وريحة وازعاج ليل نهار مفيش مواعيد عمل.وأخيرا بدأ التطاول علينا والاستقواء بالاموال.



من جانبه أوضح مصدر مسئول بحي ثان المنتزه، لـ صدى البلد"، أن الحي سبق وشن عدة حملات على المطعم المذكور وحرر له العديد من المخالفات بسبب تكرار إشغالات الطريق على الرصيف المواجه للمطعم.











امي ساكنة فوق مطبخ مطعم عروس دمشق في اسكندرية العصافرة شارع جمال عبد الناصر والسوريين وللأسف معاهم المصريين الفسدة المرتشين خلونا مش عارفين نعيش..

حرارة عالية والشقة صهد وريحة وازعاج ليل نهار مفيش مواعيد عمل.

وأخيرا بدأ التطاول علينا والاستقواء بالاموال. pic.twitter.com/QO1jnDjcsM — Sherin (@Sherin54224609) ١٥ أغسطس ٢٠١٩

لا تزال إشغالات المطاعم والمحال التجارية تسيطر على الأرصفة بالإسكندرية حتى وصل الأمر بأحد المطاعم السورية بشارع جمال عبد الناصر الرئيسي بمنطقة العصافرة، شرقي الإسكندرية، لاحتلال ممر بين عقارين وسط غياب كامل من أجهزة الحي.مش عارفين نعيش .. حرارة عالية والشقة صهد وريحة وازعاج ليل نهار .. تغريدة نشرتها المواطنة شيرين محمد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر معبرة عن ازمتها التى تعانيها بسبب مخالفات احد المطاعم بمنطقة العصافرة بـ الاسكندرية بدأت بشكاوى للحى وانتهت بتهجم صاحب المطعم على المواطنة دون تحرك اى مسئول بالحى او محافظة الاسكندرية.واتهمت ش.م، في استغاثتها للمسئولين أن المطعم السوري يستغل دون وجه حق ممرا واقعا بين العمارتين وكذلك أجزاء كبيرة من الرصيف، بالمخالفة للقانون، ووسط غياب كامل من حي ثان المنتزه ورجال الأمن الصناعي وشرطة المرافق.وأشارت السيدة في شكواها إلى أن السكان متضررون للغاية مما يقوم به المطعم وسبق وأرسلوا عددا من الشكاوى إلى الجهات المختصة دون جدوى.وأضافت، أنها عندما قررت مواجهة صاحب المطعم بالمخالفات والحياة السيئة التي يعيشونها فوجئت به يحضر لها عددا من النساء يسببنها ويتعرضن لها بالاذى.وطالب المواطنة في استغاثتها بالتدخل الفوري من الجهات المختصة تطبيق القانون فقط ليس إلا قائلة:"مصر ليست مستباحة".