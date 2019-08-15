تعرف على قسم اللغات الشرقية بكليات الآداب وشعبه

بدأت دراسة اللغات الشرقية فى مصر مع نشأة الجامعة المصرية، مقترنة بدراسة اللغة العربية وآدابها، فكانت اللغات الشرقية الإسلامية والسامية تدرس فى قسم اللغة العربية وآدابها جنبًا إلى جنب مع اللغة العربية، وأصبحت دراسة اللغات الإسلامية والسامية لازمة، بدلا من دراسة التراث فحسب.



وتم إنشاء معهد اللغات الشرقية، وكان يمنح دبلوم اللغات الشرقية، وهو ما يعادل درجة الماجستير حاليًا، ثم ألغى هذا المعهد، وتم إنشاء قسم اللغات الشرقية وآدابها بكليات الاداب على مستوى الجامعات المصرية ، حيث يدرس الطالب اللغات الفارسية والتركية والعبرية .



أولًا: البرامج والمقررات التعليمية فى مرحلة الليسانس والدراسات العليا



أ-أفرع القسم فى مرحلة الليسانس:



1-فرع لغات الأمم الإسلامية:



أ-الفارسية:



يدرس الطالب الأدب الفارسى منذ دخول الإسلام إيران حتى الآن، وبالتالى فالتخصص يخدم جزءًا من آداب الأمم الإسلامية. والفرص المتاحة للتخصص فى سوق العمل تتمثل فى تدريس اللغة العربية أو غيرها من اللغات التى تدرَّس فى مدارس مصر، أو فى البرامج الموجهة باللغة الفارسية فى الإذاعة المصرية.



تمتاز شعبة اللغة الفارسية وآدابها بقسم اللغات الشرقية بلائحة متميزة تشمل مختلف الأجناس الأدبية وتاريخ إيران وتساعد على تخريج طالب متميز.



اما شعبة اللغة التركية ، يدرس الطلب في مرحلة الليسانس اللغة التركية العثمانية ولغة تركية تركيا في أربع مستويات )النحوي والصرفي والصوتي والتركيبي والدلالي(؛والاهتمام بالتعبير والمحادثة والاساليب الحديثة والترجمة من التركية واليها، لتساعده على اتقان النطق والحديث والترجمة بالتركية ، ويتاح للطالب أيضًا دراسة نصوص الوثائق التركية العثمانية وهو ما يساعده على ترجمة الوثائق العثمانية التركية وهذا الأمر يميز الطالب ويساعد استحقاق الشعبة لمسمى"بيت خبرة " في هذا التخصص.



يقدم تخصص اللغة العبرية لدارسيه مجموعة من المقررات المتكاملة، وفقًا للائحة القديمة أو الجديدة؛ حيث تشمل تدريس اللغة كأداة أساسية ومهمة لتحصيل سائر المقررات الخاصة بالفرع العبري خاصة المقررات الأدبية شعرية كانت أو نثرية. كما تشمل مجموعة مقررات تتعلق بالديانة اليهودية والتاريخ اليهودي ومقارنة الأديان وغيرها، يحصل الطالب بدراستها مجتمعة على مجموعة من المهارات تؤهله للعمل بالترجمة وما يتعلق باللغة بشكل عام هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تؤهله للعمل بالبحث العلمي لدراسة كل ما يختص باليهود مجتمعًا وفكرًا ولغة وديانة تاريخًا وأدبًا.



ويقدم قسم اللغات الشرقية وآدابها الثقافة والمعرفة من خلال ثلاثة تخصصات متميزة. وتنطلق رسالته فى إطار المتغيرات للحركة العلمية العالمية؛ لذا فقسم اللغات الشرقية قادر على أن يورث علمه لإعداد أجيال من المتخصصين المتميزين وتنمية مهاراتهم وتفعيل دور اللغات الشرقية في الاتصال بالشعوب التي يقوم البرنامج بتدريس لغاتها وآدابها وتخريج كوادر قادرة على التعامل مع القوى الإقليمية في المنطقة تأكيدًا للدور المصري التاريخي لخلق جيل واع بدوره في المشاركة الفاعلة في مجتمعه، قادر على سد احتياجات وطنه فيما يختص بدراسته.