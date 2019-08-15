بائع الكعك.. أصغر مدير شركة في العالم عمره 15 عاما فقط .. فيديو

قرر الطفل الأمريكي "مستر كوري" الذي يملك العزيمة والإصرار وقدرا من التفاؤل أن يؤسس شركته الخاصة لصناعة الكعك.



وأوضح تقرير أذاعته فضائية الغد الاخبارية أن فكرة تأسيس شركته الخاصة راودته منذ أن كان بعمر الست سنوات لأنه أراد أن يساعد والدته المطلقة.



وأشار التقرير إلى أن "مستر كوري" أسسه شركته عام 2009، منذ أن كان عمره 6 سنوات، في البداية قام بتحفيز نفسه وكانت فركته من البيع هي الاعتناء بأمه، ويروي الطفل كوري أنه باع الكعك لأول مرة أمام منزله وأحبه الجميع، وكان يجني أسبوعيًا 300 دولار، فبدأ أن يروج لنفسه ولمنتجاته على نطاق أوسع، وأصبح يشحنه الآن لعدة مناطق في الولايات المتحدة عبر الانترنت وبات الكعك معروفًا في الأسواق المحلية.



وتابع أن كوري يري أن هناك الكثير من الكارهين له، وهو ما يعتبره أمر جيد، إذ يؤكد أنه يشتهر وأن هناك العديد من الناس يعرفونه، ويرى الكثير من الأشخاص أن كوري يجب أن يعيش حياته كطفل وألا يعمل في هذا السن المبكرة، إلا أنه يصر على العمل ويشعر بالفخر لما حققه من إنجازات.

