ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ارتفاع أسعار الوقود.. ٦ خطوات لتقليل استهلاكه على الطريق

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:11 م
اسعار الوقود
اسعار الوقود
كريم عاطف
الجميع أصبح يعاني من استهلاك الوقود في السيارات بسبب زيادته الفترة الأخيرة أكثر من مرة ، وأصبح الجميع يريد تقليل استهلاك الوقود لتقليل النفقات .

ويقدم صدى البلد 6 خطوات ونصائح سريعة من خلالها يتم تقليل استهلاك الوقود وهي كالتالي ..

- أولًا : على سائق السيارة مراعاة عمل الصيانة الدورية لمحرك السيارة وتغير الفلاتر والزيوت في موعدها المحدد وعدم الإهمال في حالة السيارة بشكل عام .

- ثانيًا : إطارات السيارات لها دور فعال في استهلاك الوقود فـ عندما يكون الضغط داخلها غير متساوٍ يزيد ذلك من عامل المقاومة على الطريق وبالتالي تحتاج السيارة إلى جهد اعلى واستهلاك أكثر للوقود .

- ثالثاًَ : عداد الـ RPM عندما يكون عند مستوياته الطبيعية تستهلك السيارة وقودا أقل وكلما زاد، زاد معه الاستهلاك.

- رابعًا : استخدم مثبت السرعة عند المشي مسافات طويلة وهذا يؤدي إلى انتظام في ضخ الوقود داخل الموتور وبالتالي يقلل من الاستخدام.

- خامسًا : لا تترك محرك السيارة يعمل بدون سبب لفترات طويلة حتي لا تحرق كميات اكثر وبدون داع من الوقود.

- سادسًا : تجنب السرعة فكل 10 كيلومترات زيادة فوق الـ90 كيلومترا في الساعة تزيد من نسبة استهلاك الوقود حوالي 8 في المئة. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد زيادة الأسعار.. 20 نصيحة لترشيد استهلاك سيارتك للوقود

ترشيحاتنا

استعجال تقرير الطب الشرعي والتحفظ على مقذوف الطلق الناري فى واقعة وفاة مأمور الشروق

على الشاطئ.. نسرين أمين تخطف قلوب متابعيها بعد فيلم ولاد رزق 2 .. شاهد

بعد انتقادات الجمهور.. إيمى سمير غانم بـ اطلالة خضراء

رغم الانتقادات.. تعرف على حجم إيرادات خيال مآتة في العيد

نجوم أثاروا الجدل في الملاهي الليلية.. احمد الفيشاوي وفتاة الجونة الأبرز

تصل 41 .. حالة الطقس غدا فى القاهرة والمحافظات .. هيئة الارصاد الجوية تكشف درجات الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الشاطئ.. نسرين أمين تخطف قلوب متابعيها بعد فيلم ولاد رزق 2 .. شاهد

بـ بدي مفتوح ورموش صناعية.. ياسمين رئيس بـ تسريحة افريقية.. صور

بـ هاف ستومك.. ميرهان حسين بإطلالة مثيرة على شيزلونج