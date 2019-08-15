ارتفاع أسعار الوقود.. ٦ خطوات لتقليل استهلاكه على الطريق

الجميع أصبح يعاني من استهلاك الوقود في السيارات بسبب زيادته الفترة الأخيرة أكثر من مرة ، وأصبح الجميع يريد تقليل استهلاك الوقود لتقليل النفقات .



ويقدم صدى البلد 6 خطوات ونصائح سريعة من خلالها يتم تقليل استهلاك الوقود وهي كالتالي ..



- أولًا : على سائق السيارة مراعاة عمل الصيانة الدورية لمحرك السيارة وتغير الفلاتر والزيوت في موعدها المحدد وعدم الإهمال في حالة السيارة بشكل عام .



- ثانيًا : إطارات السيارات لها دور فعال في استهلاك الوقود فـ عندما يكون الضغط داخلها غير متساوٍ يزيد ذلك من عامل المقاومة على الطريق وبالتالي تحتاج السيارة إلى جهد اعلى واستهلاك أكثر للوقود .



- ثالثاًَ : عداد الـ RPM عندما يكون عند مستوياته الطبيعية تستهلك السيارة وقودا أقل وكلما زاد، زاد معه الاستهلاك.



- رابعًا : استخدم مثبت السرعة عند المشي مسافات طويلة وهذا يؤدي إلى انتظام في ضخ الوقود داخل الموتور وبالتالي يقلل من الاستخدام.



- خامسًا : لا تترك محرك السيارة يعمل بدون سبب لفترات طويلة حتي لا تحرق كميات اكثر وبدون داع من الوقود.



- سادسًا : تجنب السرعة فكل 10 كيلومترات زيادة فوق الـ90 كيلومترا في الساعة تزيد من نسبة استهلاك الوقود حوالي 8 في المئة.