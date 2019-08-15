افتتاح معرض زوال بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

بهدف نشر الوعي الفني نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة معرض "زوال" للفنانة رنا سامي سلطان.



أشار الدكتور ماجد نجم إلي أن المعارض الفنية تمثل فكرًا إنسانيًا مصورًا ومبتكرا ينقل الأحداث والوقائع من خلال الفن، وتسعى جامعة حلوان لأن تكون منارة فنية من خلال كلياتها المتخصصة حيث تنعكس الفنون على ثقافة المجتمع وتجعل الإنسان أكثر رقيا والمجتمع أكثر تحضرا و تميزا وإبداعا.



وتهدف فكرة المعرض إلي الحديث عن فكرة الزوال باعتباره موضوعا حتميا لا مفر منه وأن الزوال ليس عدما بل هو واقع متحقق كبذرة تنمو مع الأشياء من بدايتها وإن امتدت إلي ما لانهاية لتواجه مصيرها المحتوم عند نقطة ما.



وأقيمت فعاليات المعرض تحت إشراف الدكتور السيد قنديل عميد الكلية، وافتتح المعرض الدكتور أشرف رضا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور أحمد هنو، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد حسنى، رئيس قسم الديكور السابق بالكلية، والدكتورة مروة يوسف، رئيس قسم النحت بالكلية، والعديد من المهتمين بالحركة الفنية.