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بدون معاشرة.. الإفتاء: يجوز للشاب تقبيل خطيبته بعد العقد وقبل الدخول

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:17 م
الإفتاء: يجوز للشاب
الإفتاء: يجوز للشاب تقبيل خطيبته بعد العقد وقبل الدخول
محمد شحتة
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من فتاة تقول "أنا مخطوبة ومكتوب كتابي هل يجوز لزوجي تقبيلي قبل الدخول".

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، قائلا: "إن دار الإفتاء المصرية تفرق بين العقد والدخول، فبمجرد العقد أصبحت المرأة زوجة للرجل مع إيقاف التنفيذ في بعض الأمور وهي الدخول بها فلا يفعل الرجل مع الزوجة المعقود عليها ما يفعله مع الزوجة المدخول بها حفاظا عليها".

وتابع: هذا الأمر حفاظا على المرأة أو البنت المعقود عليها وهو ما يقوله العرف والمعروف عرفا كالمنصوص نصا، فالعرف منع اختلاء الشاب بالفتاة بعد العقد عليها ولا يدخل بها.

وأشار إلى أنه على الشاب أن يتعامل مع هذه البنت برونقها حتى تأتي إلى بيته وهذه الأشياء المطروح السؤال عنها مباحة ولكن لا ينبغي أن تزيد على ذلك فلا يصل الأمر إلى المعاشرة الزوجية.

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