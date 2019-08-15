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محافظات

محافظ القليوبية يوافق على امتحان تخلفات طلاب الصف الأول الثانوي

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:34 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
وافق الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية على المذكرة المقدمة من طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بشأن السماح بعقد امتحان للطلاب المقيدين بالصف الأول الثانوي والمتخلفين عن أداء امتحانات مواد الأنشطة والمواد التى لا تضاف إلى المجموع.

وأشارت المذكرة المرفوعة من المديرية بأنه تم اعداد جدول امتحان للمواد الأساسية للصف الأول الثانوي من قبل الوزارة وكذلك جدول للمواد التى لا تضاف إلى المجموع من قبل مديرية التربية والتعليم وتبين عدم دخول بعض الطلاب على مستوى المحافظة المواد التى لا تضاف إلى المجموع ومواد الأنشطة لظروف خاصة.

وقال عاطف سلامة وكيل المديرية إن أجهزة المديرية بدأت فى الإجراءات التنفيذية لبدء الامتحانات لهؤلاء الطلاب تحت إشراف مدير المديرية ومدير عام التعليم العام الدكتور محمد عبد الرشيد وسيد نصر مدير عام التعليم الثانوي، وإرسال التكليفات المتعلقة بهذا الشأن للإدارات التعليمية حرصا على مستقبل وصالح الطلاب.

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