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برلمان

برلمانية عن الظواهر السلبية بصلاة العيد: انفلات أخلاقي

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 07:00 ص
ظواهر سلبية فى العيد
ظواهر سلبية فى العيد
القسم السياسي
قالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن وجود مشاهد سلبية من قبل بعض الشباب والفتيات أثناء صلاة العيد امر غير مقبول بالمرة، ودليل قاطع على وجود انفلات أخلاقي.

وأشارت الهواري في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد" إلي أن هذه الأفعال المشينة، تعد مخالفة لشرع الله وبها حرمانيه كبيرة، موضحة أن الشباب أصبحوا لا يكترثون لهذه الناحية، لذلك انتشرت هذه العادات.

وذكرت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن هذا الأفعال لم يكن لها اي أثر سابقا، لكن مع وجود التطور والتحديث المستمر في حياتنا، ساهم ذلك أيضا في عمل فجوة، نرى آثارها الآن.

جدير بالذكر أن النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، وجه بيانا عاجلا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من ظواهر سلبية من جانب بعض المواطنين معظمهم من الشباب والفتيات أثناء أداء صلاة العيد.

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