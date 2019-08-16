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برلمان

برلمانية: الاستخدام المفرط لتطبيق فيس بوك أمر بالغ الخطورة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:04 ص
الفيس بوك
الفيس بوك
القسم السياسى
قالت النائب ماجدة نصر أن الإستخدام المفرط للشباب لتطبيق فيس بوك، يعد أمر بالغ الخطورة، مشيرة إلى أن جميع الأسرار أصبحت معلنة ، سواء كانت شخصية او عامة .

وأكدت نصر في تصريحاتها لـ"صدي البلد" أنه يوجد جهات تستخدم هذا المعلومات لصالحها، والتي قد تؤثر بشكل كبير علي الدولة، لافتة إلي أنه سيتم مناقشة هذه الأمور بمجلس النواب لإتخاذ إجراءات صارمة للتغلب علي هذه الامور .

وطالبت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بتكثيف عملية التوعية، عمل خطط ودراسات توضح مزايا هذا التطبيق واستخدامه بشكل صحيح .

كانت وسائل إعلام أمريكية، قد أفادت أن فيسبوك "Facebook"، قام بتعيين مئات المتعاقدين من خارج الشركة لمراجعة مقتطفات من محادثات صوتية لمستخدميه ونسخها، وسط استمرار التشدد في التدقيق بأساليب الشبكة الاجتماعية العملاقة في جمع البيانات، وفقًا لموقع "بلومبرج".

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