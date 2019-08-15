بعد منة فضالى .. نجوم حذفوا صورهم عبر السوشيال ميديا و غادة عبد الرازق الأشهر



منه فضالي

نشرت "منة فضالي" صورة لها على حسابها الشخصي عبر الانستجرام بالبكيني حيث ظهرت شبه عارية وواجهت منة بعض التعليقات المسيئة من الجمهور وقامت بحذف الصورة بعد الهجوم الشرس عليها.



أنغام

بعد مفاجأة الفنانة انغام للجمهور بنشر صورة والدتها عبر صفحتها الرسمية على التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تم حذفها بسبب التعليقات السيئة علي الصورة.



سميرة سعيد

بعد طرح ألبوم سمير سعيد الذي يحمل عنوان "عايزه اعيش" في عام 2016 انتشرت صور بوستر الألبوم على مواقع التواصل الاجتماعي وسخر الجمهور من "سميرة" بسبب الفستان الذي ظهرت به و اطلق عليه "فستان الاندومي".



محمد رمضان

واجه الفنان "محمد رمضان" هجوما شرسا من الجمهور بسبب نشره صورة تجمع بينه وبين جمال مبارك علي صفحته الرسميه علي "فيس بوك" وعلق الجمهور على الصورة "خسرت جماهيرتك" ثم اضطر لحذف الصورة حتى لم يفقد شعبيته.



هاني شاكر

كما عاني "هاني شاكر" من سخرية الجمهور بسبب الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" و هو في حمام السباحة بقميص ابيض، حيث علق الجمهور: "شبه اليسا اللبنانيه" ثم حذف الصورة بعد هذه التعليقات.



أحمد السعدني

نشر أحمد السعدني صورة عبر حسابه الشخصي علي "الانستجرام اثارت الجدل حيث ظهر فيها عاريا ويقوم بالاستحمام و علق الجمهور على الصورة "بذمتك مقتنع بالصوره"، وتم حذفها بعد هذه التعليقات.



غادة عبد الرازق

منذ فتره قليلة ظهرت غادة عبد الرازق في فيديو لايف لها عبر حسابها الشخصي على الانستجرام وكانت على فراشها بملابس النوم و تضحك وتردد كلمات غير مفهومة والجمهور يعلق بألفاظ وأقوال خارجه و بعدها بأيام انتشرت شائعة اعتزالها التمثيل ثم قدمت اعتذارا للجمهور عبر صفحتها الرسمية علي "فيس بوك" و تويتر" وحسابه الشخصي عبر "الانستجرام".

شهدت الفترة الأخيرة هجوما على بعض الفنانين بسبب نشرهم صور أو فيديوهات أثارت الجدل بين الجمهور، بعد أن ظهروا خلالها في وضع مخل.