كهربا يتألق ويحرز هدفا فى انتصار أفيش البرتغالي وديا

سجل محمود عبد المنعم "كهربا" هدفا في انتصار فريقه ديسبورتيفو أفيش البرتغالي وديا أمام فريق انفيستا البرتغالي، استعدادا لخوض الجولة الثانية من الدوري البرتغالي.



البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفني لفريق أفيش البرتغالي قرر إقامة مباراة ودية لفريقه بين الجولة الأولى والثانية في الدوري البرتغالي، لتجهيز لاعبيه بشكل أفضل.



وفاز أفيش على انفيستا في لقاء ودي مساء يوم الأربعاء، شهد الهدف الأول لـ كهربا بقميص الفريق البرتغالي.



ويجرى لقاء تحضيري استعدادا لمواجهة ماريتيمو يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري البرتغالي ، بعدما بدأ أفيش مشواره في الدوري بالخسارة أمام بوافيستا 2-1 في الجولة الأولى.

