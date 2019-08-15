محمد الشافعي: ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن سجلت مستويات دون المستوى قبل عيد الأضحى المبارك بعد تراجع الطلب من جانب المستهلك استعدادا لشراء الأضاحي ولحوم عيد الأضحى المبارك.



وأشار الشافعي في تصريحات لـ صدى البلد، أن سعر كيلو الدواجن الحية سجل 21 جنيها من المزرعة وهو ما يحقق خسارة جنيهين لكل كيلو.. وأوضح أن السعر العادل للكيلو عند حدود 23 جنيها و 24 جنيها لضمان استمرار الصناعة الوطنية والتي تمثل أمنا غذائيا للشعب المصري.



وأوضح الشافعي، أن الدواجن كباق السلع في السوق يتحدد سعرها وفقا للعرض والطلب متوقعا زيادة طفيفة في أسعار تدريجيا بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك لتصل عند المستويات العادلة.



استقرت أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس الموافق 15 - 8 - 2019، وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 22 جنيها بانخفاض جنيه واحد عن سعر أمس الأربعاء.



واستقرت أسعار الفراخ الساسو لتسجل 34 جنيها بفارق جنيه عن أمس، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5.75 و6 جنيهات، وتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 4 و4.25 جنيه.



وسجلت أسعار الأمهات البيضاء 18 جنيهًا، فيما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 36 جنيها.



واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر عند 36 جنيها، فيما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 42 و42.5 جنيه.