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تعليم

حلوان تبدأ دورة تدريبية بعنوان الكاريزما ولغة الجسد .. الأحد

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
كريم ناصر
تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، دورة تدريبية بعنوان (الكاريزما ولغة الجسد)، فى إطار حرص جامعة حلوان على تلبية الإحتياجات التدريبية لأبنائها الطلاب بهدف اكسابهم المهارات وتنمية القدرات لمواجهة سوق العمل.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تطوير الأفكار وتنمية المهارات من خلال التنمية البشرية، واكتشاف ودعم القدرات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظريه وعمليه وورش عمل، ومساعدة الطلاب على تحديد الأهداف ودعم فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطالب وتطوير ذاته، بالإضافة إلى زيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة وبناء جسر من العلاقات بينهم، إلى جانب التدريب والتطوير لرفع مستوى أداء الطلاب وتحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصي والمجتمعي لمواجهة سوق العمل.

وتبدأ فعاليات الدورة التدريبية إعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا خلال الفترة من ١٨ إلي ٢٦ أغسطس بالقاعة الموسيقية بالمكتبة المركزية بالحرم الجامعي.

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