محافظة الشرقية تكشف كيفية الانتهاء من مشكلة الصرف الصحي بقرية السعيدية ... فيديو

قالت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الإعلامى لمحافظة الشرقية أن شبكة الصرف الصحى بقرية السعيدية تم الانتهاء من المشروع ودخوله للخدمة



واضافت عبد العظيم فى مداخلة هاتفية لبرنامج " كارت احمر" ان رسوم التوصيل للمنازل هى مقررة لا يتدخل فيها العنصر البشرى نهائي وسيتم مراجعتها للتأكد من الرسوم وامكانية التخفيض منها .



واستكملت ان المواطن يتعاقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي من خلال الوحدة المحلية .



وتابعت أن تكلفة المشروع 22 مليون جنيه ويخدم 7 آلاف نسمة مشيرة الى أن فكرة التقسيط على المواطن ستكون مطروحة وسيتم عقد اجتماع لهذا الاقتراح بوجود ممثل عن المواطنين.