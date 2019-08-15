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رياضة

إنجاز تاريخى.. لوحة شرف لـ نجوم يد مصر بعد التأهل لنصف نهائى مونديال الناشئين

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:47 م
منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين لكرة اليد
عمرو الحلوانى
واصل المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد صناعة التاريخ بكأس العالم بعد التأهل إلى نصف نهائى المسابقة عقب الفوز على ايسلندا بنتيجة 35 /31 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات دور الـ 8.

كان منتخب مصر لناشئي لكرة اليد تأهل لدور الـ8 ضمن منافسات كأس العالم المقامة حاليا فى مقدونيا علي حساب سلوفينيا بنتيجة 30-23 فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس فى دور.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز فى دور المجموعات على حساب كل من السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته الثلاثاء قبل أن يخسر من فرنسا 24 / 28 الأربعاء وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات الخميس قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا السبت الماضي 47 /20.

وتضم قائمة نجوم مصر أصحاب إنجاز التأهل إلى نصف نهائى كأس العالم للمرة الأولى فى مرحلة الناشئيين كلا من، حسن وليد- احمد هشام – مهاب سعيد – عبد الرحمن حميد – ياسر سيف – يوسف علاء – يوسف حسن – محمد سمير – سيف هانى – زياد احمد – إبراهيم السيد – عمر عطيه – مؤمن حسام – عمر الجيار – مازن رضا – عبد الفتاح على.

أعضاء البعثة والجهاز الفني، عبده عبد الوهاب رئيسا للبعثة – مجدي أبو المجد مدير فني – حسين زكي مدرب عام – حمادة الروبي مدرب حراس مرمى – محمد عبد المنعم مدير إداري – المهندس محمد إمام محلل فني – دكتور عمرو عصام طبيب المنتخب.

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