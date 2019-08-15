ببطن مكشوفة وشورت قصير جدا.. إنجي المقدم بإطلالة غير متوقعة

نشرت الفنانة انجي المقدم على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "انستجرام " صورة لها بإطلالة غير متوقعة.



وظهرت انجي بملابس سهرة بشورت ابيض قصير وعليه اكسسوار لامع بدل الحزام، وبلوزة تكشف بطنها من الامام بأكمام طويلة ، وكانت انجي اعتمدت تسريحة الشعر المموج الواسع بلون شعرها البني.



واعتمدت مكياج خفيف ورسمت عيونها بالطريقة السموكي، وارتدت شنطة بسلسلة بطريق الكروس، كما اعتمدت بعض الحظاظات الكاجول بمعصمها.



والتقطت انجي صورة أخرى لها بنفس الإطلالة وهي تستند على سيارة وأظهرت حذائها بهذه الصورة والذي اعتمدته باللون الشفاف او اللون البيج الفاتح .



كما أنها رفعت جوانب شعرها الى الاعلى ، وأظهرت القرط الفضي الكبير.





