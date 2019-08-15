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نائبة بالكونجرس: الأمريكان ليسوا موضع ترحيب في إسرائيل

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:50 م
كورتيز
كورتيز
أحمد سيف الدين
نددت النائبة الديمقراطية ألكسانديو أوكورتيو كورتيز، إحدى العضوات الأربعة اللاتي هاجمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل، بقرار إسرائيل المتعلق بمنع زيارة ألهان عمر وراشيدة طاليب إلى موطنهم في فلسطين المحتلة.

وقالت كورتيز في تغريدة لها، كثيرًا ما يُطلب من نواب الكونجرس الأمريكي زيارة إسرائيل، إلا أن اختيار نتنياهو حظر ومنع امرأتين مسلمتين في الكونجرس، ما هو إلا إشارة بإن بعض الأمريكيين فقط موضع ترحيب في إسرائيل، وليس الجميع.

وأكدت كورتيز على أن ترامب يقوم بتصدير تعصبه الأعمى ويزيد الأمور سوءًا.

جاء ذلك بعدما قالت النائبة الديمقراطية إلهان عمر، إن منع النواب الأمريكيين من زيارة إسرائيل إهانة للقيم الديمقراطية.

جاء ذلك بعد تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الخميس، على قرار تل ابيب بمنع ورفض زيارة النائبتين المسلمتين إلهان عمر ورشيدة طليب لإسرائيل، مؤكدا أن النائبتين مجرد وجه للحزب الديمقراطي وتكرهان إسرائيل.

كان ترامب قد كتب تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يحث فيها إسرائيل على عدم استقبال النائبتين وهو ما تم بالفعل بعدما أعلن وزير الخارجية الاسرائيلي رفض استقبالهما وزيارتهما.

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