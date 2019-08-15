على طريقة الكابتن ماجد .. هدف عالمي في الدوري الروسي ..فيديو

شهد الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الأولى الروسي لكرة القدم تسجيل، إيفان سيرغييف، مهاجم فريق توربيدو موسكو، هدفا ساحرا في شباك ضيفه أفانغارد.



وعرضت فضائية "روسيا اليوم " فيديو يبرز لحظة إحراز إيفان سيرغييف مهاجم فريق توربيدو موسكو هدفا عالميا يفوق القدرات الخالية .



وتألق مهاجم فريق توربيدو موسكو في التعامل مع التمرير العرضية بطريقة خيالية ، على الرغم من تمرير الكرة بطريقة غير مناسبة ولكنه استطاع احراز الهدف بطريقة مميز للغاية .





