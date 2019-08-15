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رياضة

الجونة يتغلب على المنيا 2-1 في مباراة ودية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:09 م
صدى البلد
ايمن رياض
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا مباراة ودية مساء اليوم مع فريق الجونة، على ملعب الجونة الفرعي، والتي انتهت بفوز الفريق المستضيف بنتيجة ( 2-0 ) .

ودخل فريق المنيا المباراة بقيادة المدير الفني سمير كمونة بتشكيل ضم كلا من : عبد الكافي رجب ( حارس مرمى ) ، برسوم محروس – صالح موسى – كاستيلا – عباس مصطفى – عمرو فيرون – مصطفى الشوبكشي – داوودا – بدوي عاشور – مصطفى كازلوف – عمر عثمان، وانتهت بتقدم الجونة بهدف مقابل لا شىء .

بينما ضمت تشكيلة الشوط الثاني : محمد حسانين - محمد آدم – برسوم محروس – كاستيلا – سايكو - داوودا ( لاعبين تحت الاختبار ) – مصطفى الشوبكشي – محمد ثروت – مصطفى كازلوف – بدوي عاشور– حسام حسن.

كما أجرى المدير الفني للمنيا عدة تغييرات بنزول حازم مصطفى بدلا من برسوم محروس ، أحمد رضا بدلا من محمد آدم ، وكامل أحمد بدلا من بدوي عاشور، وكذلك ايمن ناصر بدلا من كاستيلا ، ومحمد شديد بدلا من داوودا ، ومحمد محسن بدلا من كازلوف.

وخلال الشوط الثاني قدم لاعبو المنيا آداء جيدا، بينما تمكن الفريق المنافس من احراز الهدف الثاني خلال الدقيقة 37 لتنتهي المباراة بفوز الجونة بهدفين مقابل لا شىء.

وكان سمير كمونة المدير الفني للمنيا أكد على أهمية المباريات الودية خلال فترة الإعداد لرفع مستوى اللاعبين البدني والمهاري والوقوف على أفضل العناصر قبل الانضمام لمعسكر آخر بالقاهرة و خوض عدة مباريات ودية أخرى هناك.

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