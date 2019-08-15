المصري يخاطب الجهات المعنية لإقامة مباريات الكونفدرالية والدوري بالإسماعيلية

أرسلت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة بالقدم تخطره من خلاله باختيار ملعب ستاد الاسماعيلية لاستضافة مباريات المصري بالنسخة الـ 17 من بطولة الكونفدرالية.



ويستهل المصري بطولة الكونفدرالية، بملاقاة الفائز من فريقي ماليندي بطل زنزبار ومقديشيو سيتي بطل الصومال وهي المباراة المقرر اقامتها منتصف سبتمبر المقبل ضمن مباريات دور الـ 32 من الكونفدرالية.



وأشارت ادارة النادي المصري في خطابها الى اختيار ملعب الجيش بالسويس بديلًا لاستاد الاسماعيلية.



كان ستاد الاسماعيلية، استضاف مباريات النادي المصري خلال النسخة الرابعة عشرة من الكونفدرالية ، بالإضافة الى استضافته لمباريات المصري بالدوري العام وكأس مصر موسمي 2015/2014 ،2016/2015.