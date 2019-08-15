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رياضة

خمس مباريات ودية للمصري خلال معسكر الفريق المقبل بالإسماعيلية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 09:51 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
استقر جهاز الكرة بالنادي المصري بقيادة اللواء ياسر سالم على إقامة خمس مباريات ودية للفريق خلال المعسكر المغلق للفريق الذي يبدأ بعد غدٍ السبت بالإسماعيلية ويستمر لنحو أسبوعين.

ومن المقرر أن يبدأ المصري سلسلة مبارياته الودية بملاقاة فريق مصر المقاصة في العشرين من أغسطس الجاري ، قبل أن يلاقي فريق انبي في الثاني والعشرين من الشهر ذاته .

وسيلتقي الفريق البورسعيدى مع فريق كهرباء الإسماعيلية في الرابع والعشرين من الشهر نفسه ، قبل يومين من لقاء فريق القناة المقرر إقامته في السادس والعشرين من أغسطس ، فيما سيختتم الفريق سلسلة مبارياته الودية بالمعسكر بملاقاة فريق الإسماعيلي في التاسع والعشرين من أغسطس أيضًا.

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