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حوادث

ضبط شخصين حرقا منزل جارهما لخلافات بينهما في سوهاج

الخميس 15/أغسطس/2019 - 09:49 م
شخصين حرقا منزل جارهما
شخصين حرقا منزل جارهما
خالد رياض
ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض علي شخصين يقيمان بدائرة مركز جرجا عقب اشعالهما النيران في منزل جارهما لخلافات بينهما.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من الرائد عزت سليمان، رئيس مباحث مركز جرجا يفيد ورود بلاغ من "حارس. ر. ع" ٥٠ عاما نجار، يقيم دائرة مركز جرجا يتهم فيه كلا من "ح. و. م" ٧٠ عانا بالمعاش، و"م. ع. و" ٣٥ عاما حاصل علي ليسانس شريعة وقانون، بحرق منزله بسبب خلافات الجيرة، واضاف بأن النيران التهمت بعض الأثاث، وعشة للطيور، وأشجار نخيل.

تم القبض علي المتهمين، بمعرفة وحدة مباحث المركز، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة

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