نشاط مبكر للنواب خلال الإجازة البرلمانية.. مشروعات قوانين واقتراحات برغبة خلال دور الانعقاد الخامس.. نائب يطالب بالاستغلال الأمثل للثورة المعدنية.. وتنظيم عمل المأذونين على مائدة المجلس

برلماني يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء وزارة للثروة المعدنية

نائب يتقدم بمشروعى قانون خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان

برلمانى: طلب رسمى لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين







شهدت الأيام الماضية إعلان عدد من النواب إعداد مشروعات قوانين ومقترحات خلال الأجازة البرلمانية ، وذلك استعدادا لدور الانعقاد الخامس بالبرلمان.



فى البداية قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه سيتقدم باقتراح برغبة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان لإنشاء وزارة للثروة المعدنية لحسن إدارة مواردها، خاصة أن هيئة الثروة المعدنية تتبع وزارة البترول.



وأشار النائب طارق متولي فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن مصر مليئة بالثروة المعدنية، إلا أنه ليس هناك الاستغلال الأمثل لهذه الثروات بحيث تتم إدارتها بشكل أفضل.



وقال النائب عفيفى كامل، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إنه سيتقدم بمشروعى قانون خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان ، مشيرا إلى أنه يعكف على الانتهاء من إعدادهما خلال الفترة الحالية.



وأشار كامل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروعى القانون يتمثلان فى الأول وهو مشروع قانون لتقديم الدعم المادى لمنظومة التعليم ممثلة فى المدرسة والمدرس ، على أن يتم توفير هذا الدعم من خارج الموازنة العامة للدولة عن طريق مصادر تمويل أخرى مثل التأمين الصحى.



كما أوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن مشروع القانون الثانى هو حرية تداول المعلومات ، والذى سيقوم بإعداده تنفيذا للاستحقاق الدستوري.



وقال النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه سيتقدم بطلب رسمى خلال مدة لاتزيد على 30 يوما فى دور الإنعقاد الخامس بالبرلمان لمناقشة مشروع القانون الذى سبق وتقدم به بشأن تنظيم عمل المأذونين.



أشار العليمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن فلسفة مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين تتمثل فى ان يكون عمل المأذون فى مكان عام وليس مكان خاص ، وذلك من خلال تخصيص مكان ثابت له يتبع وحدة الإدارية المحلية فى كل محافظة سواء مركز أو قرية أو منطقة.



أكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن مشروع القانون ألزم المأذون أن يحصل على نسبة معينة طبقا للقانون، حتى لا يخدع المواطنين بالحصول على أموال طائلة.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

