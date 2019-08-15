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بعد مبادرة دراجة لكل مواطن.. 4 فوائد نفسية وجسدية لركوب العَجَل

الخميس 15/أغسطس/2019 - 09:54 م
صدى البلد
ريهام قدري
بدأت العديد من الوزارات في تنفيذ مبادرة استخدام الدراجات كوسيلة جديدة للتنقل، وكانت وزارة التعليم العالي بدأت بمبادرة دراجة لكل طالب من ثم وزارة الشباب دراجة لكل مواطن، ولركوب الدراجة فوائد عديدة بدنيا ونفسيا.

وأظهرت دراسة أجرتها (YMCA) أن الأشخاص الذين لديهم أسلوب حياة جسدي يتمتعون بدرجة أعلى بنسبة 32 في المائة من الأفراد غير النشطين.

ويعمل ركوب الدراجة على افراز الأدرينالين والإندورفين ، وبعث ثقة تأتي من تحقيق أشياء جديدة (مثل إكمال رياضة أو الاقتراب من هذا الهدف).

ويجمع ركوب الدراجات بين ممارسة التمارين الرياضية مع الهواء الطلق واستكشاف مناظر جديدة. فيمكنك الركوب منفردا - مما يتيح لك الوقت لمعالجة المخاوف، أو يمكنك ركوب الدراجة مع مجموعة لتوسع نطاق دائرتك الاجتماعية.

كما أن الخروج وركوب الدراجات يساعد الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب على الخلاص منه.

ويحتاج جسمك الى ان تحرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك لإنقاص وزنك. وقد اكتشف الباحثون ان الدراجات تحرق السعرات الحرارية: بين 400 و 1000 في الساعة ، وهذا يتوقف على كثافة ووزن الشخص.

بالطبع ، هناك عوامل أخرى تساعد عليها وتكسبها رياضة ركوب الدراجات للاشخاص، منها تزويدك بالوقود والطاقة الخاصة بك، وكذلك نوعية نومك.

وعلى افتراض أنك تستمتع بركوب الدراجات ، فــستحرق السعرات الحرارية. فإذا أكلت جيدًا ، ستجد وزنك ينقص من تلقاء نفسه.

وهناك دراسة حديثة تشير إلى أن الأشخاص الذين يركبون دراجة يتعرضون في الواقع لأبخرة أقل خطورة من أولئك الذين يسافرون بالسيارة.

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