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رياضة

كريم العراقي يبدأ تدريبات العدو الخفيف.. وفحوصات طبية الأسبوع المقبل

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:13 م
كريم العراقي
كريم العراقي
محمد الغزاوى
بدأ كريم العراقي مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريبات العدو الخفيف، بالاضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة ضمن برنامجه التأهيلي لعلاجه من الالتواء الخفيف بالكاحل الذي أصيب به خلال مباراة بورفؤاد الودية قبل نحو أسبوعين.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب خلال الأسبوع المقبل لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية والتي سيتحدد على إثرها مدى تحسن حالة اللعب ومن ثم موعد عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستهل المصري بطولة الكونفدرالية، بملاقاة الفائز من فريقي ماليندي بطل زنزبار ومقديشيو سيتي بطل الصومال وهي المباراة المقرر اقامتها منتصف سبتمبر المقبل ضمن مباريات دور الـ 32 من الكونفدرالية.

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