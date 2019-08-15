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رياضة

عضو المصري: الأهلي جلس معنا 3 مرات لحسم صفقة إسلام عيسى

الخميس 15/أغسطس/2019 - 09:53 م
إسلام عيسى
إسلام عيسى
محمد رشاد
كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن دخول لجنة التعاقدات بالأهلي في مفاوضات مع النادي الساحلي لحسم صفقة اللاعب إسلام عيسى.

وأضاف عضو مجلس المصري في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت": "لجنة التعاقدات بالأهلي جلست مع لجنة التعاقدات بالمصري ثلاث مرات لحسم صفقة إسلام عيسى، طلبنا مقابلا ماديا وثلاثة لاعبين من الأهلي مقابل بيع إسلام عيسى إلا أننا فوجئنا بتراجع إدارة النادي الأحمر في حسم الصفقة".

وواصل: "كان الهدف من بيع إسلام عيسى هو أن نثبت للجميع أنه لا وجود لأي أزمة بين إدارة الناديين خاصة أننا نريد عودة العلاقات بين الناديين على مستوى الصفقات، سنوجه دعوة لإدارة الأهلي لحضور المئوية والتي من المقرر أن تعقد العام المقبل".

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