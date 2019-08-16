هندسة القاهرة تستأنف تقديم الطلاب الجدد .. الأحد

أعلنت كلية الهندسة بجامعة القاهرة تاجيل تلقي طلبات التقديم هذا الاسبوع واستئناف تلقي طلبات تقديم الطلاب الجدد لبرامج الساعات المعتمدة الأحد المقبل الموافق 18 أغسطس.





وأوضحت الكلية ان للتقديم للبرامج يشترط الحصول علي الحد الادني لاحدي كليات القطاع الهندسي بالجامعات الحكومية المختلفة وان يقوم الطالب بتقديم المستندات وتسديد رسوم الالتحاق وسداد المصروفات الدراسية للفصل الدراسي الاول.



ونوهت الكلية علي ضرورة اختيار الطالب الجدول الدراسي من المجموعات المطروحة واختيار موعد امتحان اللغة و سداد الرسوم.



واشارت الكلية الي انه في حالة رغبة الطالب في حجز الانتقال لمقر الكلية بالشيخ زايد يتم الحجز من خلال مندوب الاتوبيسات.