موضة لن تتخلى عنها.. ليلى علوي تبهر جمهورها بإطلالة من التسعينيات

نشرت الفنانة ليلى علوي على صفحتها الشخصية على موقع التواصل وتبادل الصور والفيديوهات" انستجرام" صورة لها من فترة طويلة بموضة لن تتخلي عنها.



وظهرت ليلي علوي في الصور المنشورة ببلوزة باللون الأسود بها دوائر بيضاء بفتحة من الرقبة تشبه الأوف شولدر، ومن المتوقع أن الصورة ترجع إلى التسعينيات أو أوائل الألفينيات.



وكتبت ليلى على الصورة "موضه بولكا دوت من القطع اللي دايمًا في دولابي وهتفضل موضتها موجودة 👗.



إيه الحاجة اللي ما تقدروش تستغنوا عنها في دولابكوا؟ .



