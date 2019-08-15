ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

موضة لن تتخلى عنها.. ليلى علوي تبهر جمهورها بإطلالة من التسعينيات

الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:09 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة ليلى علوي على صفحتها الشخصية على موقع التواصل وتبادل الصور والفيديوهات" انستجرام" صورة لها من فترة طويلة بموضة لن تتخلي عنها.

وظهرت ليلي علوي في الصور المنشورة ببلوزة باللون الأسود بها دوائر بيضاء بفتحة من الرقبة تشبه الأوف شولدر، ومن المتوقع أن الصورة ترجع إلى التسعينيات أو أوائل الألفينيات.

وكتبت ليلى على الصورة "موضه بولكا دوت من القطع اللي دايمًا في دولابي وهتفضل موضتها موجودة 👗.

إيه الحاجة اللي ما تقدروش تستغنوا عنها في دولابكوا؟ .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استمتعت بالزيارة.. ليلى علوي تشكر لبنان بعد تكريمها في مهرجان طرابلس

بعد تخرجه.. ليلى علوي توجه رسالة حب لنجلها خالد.. صور

بـ جينز وشيميز.. ليلى علوي تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

شاهد .. أحدث ظهور للفنانة ليلى علوي برفقة ابنها

ماذا قالت ليلي علوي عن فاروق الفيشاوي بعد وفاته

أفلامه هتعيش للخلود.. ليلى علوي عن المخرج محمد خان في ذكرى وفاته

ترشيحاتنا

أكلات رجيم صحية ومفيدة.. ١٠ أصناف تناسب الدايت

مع كلبها جاك وبـ مايوه أسود.. اسما شريف منير بـ اطلالة مثيرة في الساحل.. صور

أرباح ضخمة.. بالأرقام | ثروة محمد رمضان من يوتيوب فقط

تراشق بين طارق الشناوى ونقابة الموسيقيين.. القصة الكاملة

لارتدائما فساتين مكشوفة.. نادية الجندى و بوسى شلبى تتعرضان للانتقاد

بـ هوت شورت وفستان مفتوح.. زينة و درة و بسمة بوسيل 3 نجمات يتألقن بـ الأبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة لن تتخلى عنها.. ليلى علوي تبهر جمهورها بإطلالة من التسعينيات

ببطن مكشوفة وشورت قصير جدا.. إنجي المقدم بإطلالة غير متوقعة

بـ فستان زفاف .. مايا دياب تثير هوس السوشيال ميديا