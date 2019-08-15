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أصل الحكاية

بأكثر من 200 مليون جنيه.. قصة بيت أسود اشتراه هازارد بعد انتقاله لـ ريال مدريد

الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:16 م
إيدين هازارد نجم
إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني
محمد الصاحى
منذ انتقاله إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني مطلع شهر يونيو الماضي، قادما من صفوف تشيلسي الإنجليزي، ولم تتوقف الأخبار عن متابعة جناح هجوم الفريق الإسباني الجديد إيدين هازارد، والذي وصف بـ «أفضل صفقة واقعية» قبل بداية الموسم الجديد على حد وصف الصحافة الإسبانية.

آخر الأخبار التي لم تتوقف عن متابعة الحياة اليومية لـ هازارد، حديث فريق ريال مدريد الإسباني، شراء اللاعب لمنزل ضخم جديد في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي يشتهر في إسبانيا باسم «البيت الأسود» كأحد أشهر المنازل في إسبانيا من حيث تاريخه أو تصميمه.
بأكثر من 200 مليون
عملية شراء نجم ريال مدريد الجديد للمنزل الشهير بـ «البيت الأسود» كلفت اللاعب 11 مليون يورو، بما يعادل أكثر من 200 مليون جنيه مصري، وهو ما جعل الصحافة الإسبانية لا تستغرب دفع كل هذا المبلغ في شراء منزل للاعب، إذا كان هو ذاته تم انتقاله في صفقة كلفت النادي 100 مليون يورو في واحدة من أكبر صفقات النادي الملكي. 

بأكثر من 200 مليون
القيمة الكبيرة لمنزل صانع ألعاب ريال مدريد الجديد، تدل على قيمة ومكانة هذا المنزل، خاصة وأنه كان ملك المطرب الإسباني اليخاندرو سانز، صاحب الشهرة العالمية، والذي شارك الكثير من نجوم العالم في أعمال غنائية في مقدمته الفنانة شاكيرا، بجانب ما يتميز به المنزل من تصميم فريد وشهرة كبيرة حتى أصبح يعرف باسم «البيت الأسود». 

«إذا كان في أمريكا بيت أبيض ففي إسبانيا البيت الأسود أصبح ملك لـ هازارد».. هكذا علقت إحدى الصحف الإسبانية على عملية شراء نجم ريال الجديد لمنزل بتلك القيمة الكبيرة، خاصة لكون المنزل يقع في منطقة لا فينكا على أطراف العاصمة الإسبانية، وهى المنطقة الشهيرة بالبيوت الفاخرة التي يملكها المشاهير والأثرياء الإسبانيين. 
بأكثر من 200 مليون
بيت هازارد الجديد والذي يعرف باسم «البيت الأسود» نسبة إلى لونه من الخارج فهو يميل للسواد وهو ما جعله مميزا في منطقة لافينكا الإسبانية، صممه المهندس ميغيل توريس، والذي يقع على مساحة أكثر من 5 آلاف متر مربع، من بينها حجم المنزل وحده 1600 متر مربع، فيه أكثر من 9 غرف والعديد من الصالات. 

وكان هازارد انتقل في يونيو الماضي إلى صفوف ريال مدريد قادما من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، بعدما قضى في صفوفه 6 سنوات تمكن هلال من المشاركة في 352 مباراة بقميص البلوز سجل فيها 110 أهداف، حتى استطاع أن يصبح تاسع أفضل الهدافين في تاريخ نادي تشيلسي الإنجليزي على الإطلاق.

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