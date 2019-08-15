بأكثر من 200 مليون جنيه.. قصة بيت أسود اشتراه هازارد بعد انتقاله لـ ريال مدريد

منذ انتقاله إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني مطلع شهر يونيو الماضي، قادما من صفوف تشيلسي الإنجليزي، ولم تتوقف الأخبار عن متابعة جناح هجوم الفريق الإسباني الجديد إيدين هازارد، والذي وصف بـ «أفضل صفقة واقعية» قبل بداية الموسم الجديد على حد وصف الصحافة الإسبانية.



آخر الأخبار التي لم تتوقف عن متابعة الحياة اليومية لـ هازارد، حديث فريق ريال مدريد الإسباني، شراء اللاعب لمنزل ضخم جديد في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي يشتهر في إسبانيا باسم «البيت الأسود» كأحد أشهر المنازل في إسبانيا من حيث تاريخه أو تصميمه.



عملية شراء نجم ريال مدريد الجديد للمنزل الشهير بـ «البيت الأسود» كلفت اللاعب 11 مليون يورو، بما يعادل أكثر من 200 مليون جنيه مصري، وهو ما جعل الصحافة الإسبانية لا تستغرب دفع كل هذا المبلغ في شراء منزل للاعب، إذا كان هو ذاته تم انتقاله في صفقة كلفت النادي 100 مليون يورو في واحدة من أكبر صفقات النادي الملكي.





القيمة الكبيرة لمنزل صانع ألعاب ريال مدريد الجديد، تدل على قيمة ومكانة هذا المنزل، خاصة وأنه كان ملك المطرب الإسباني اليخاندرو سانز، صاحب الشهرة العالمية، والذي شارك الكثير من نجوم العالم في أعمال غنائية في مقدمته الفنانة شاكيرا، بجانب ما يتميز به المنزل من تصميم فريد وشهرة كبيرة حتى أصبح يعرف باسم «البيت الأسود».



«إذا كان في أمريكا بيت أبيض ففي إسبانيا البيت الأسود أصبح ملك لـ هازارد».. هكذا علقت إحدى الصحف الإسبانية على عملية شراء نجم ريال الجديد لمنزل بتلك القيمة الكبيرة، خاصة لكون المنزل يقع في منطقة لا فينكا على أطراف العاصمة الإسبانية، وهى المنطقة الشهيرة بالبيوت الفاخرة التي يملكها المشاهير والأثرياء الإسبانيين.

