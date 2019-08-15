بأكثر من 200 مليون جنيه.. قصة بيت أسود اشتراه هازارد بعد انتقاله لـ ريال مدريد

منذ انتقاله إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني مطلع شهر يونيو الماضي، قادما من صفوف تشيلسي الإنجليزي، ولم تتوقف الأخبار عن متابعة جناح هجوم الفريق الإسباني الجديد إيدين هازارد، والذي وصف بـ «أفضل صفقة واقعية» قبل بداية الموسم الجديد على حد وصف الصحافة الإسبانية.
آخر الأخبار التي لم تتوقف عن متابعة الحياة اليومية لـ هازارد، حديث فريق ريال مدريد الإسباني، شراء اللاعب لمنزل ضخم جديد في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي يشتهر في إسبانيا باسم «البيت الأسود» كأحد أشهر المنازل في إسبانيا من حيث تاريخه أو تصميمه.
آخر الأخبار التي لم تتوقف عن متابعة الحياة اليومية لـ هازارد، حديث فريق ريال مدريد الإسباني، شراء اللاعب لمنزل ضخم جديد في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي يشتهر في إسبانيا باسم «البيت الأسود» كأحد أشهر المنازل في إسبانيا من حيث تاريخه أو تصميمه.
«إذا كان في أمريكا بيت أبيض ففي إسبانيا البيت الأسود أصبح ملك لـ هازارد».. هكذا علقت إحدى الصحف الإسبانية على عملية شراء نجم ريال الجديد لمنزل بتلك القيمة الكبيرة، خاصة لكون المنزل يقع في منطقة لا فينكا على أطراف العاصمة الإسبانية، وهى المنطقة الشهيرة بالبيوت الفاخرة التي يملكها المشاهير والأثرياء الإسبانيين.
وكان هازارد انتقل في يونيو الماضي إلى صفوف ريال مدريد قادما من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، بعدما قضى في صفوفه 6 سنوات تمكن هلال من المشاركة في 352 مباراة بقميص البلوز سجل فيها 110 أهداف، حتى استطاع أن يصبح تاسع أفضل الهدافين في تاريخ نادي تشيلسي الإنجليزي على الإطلاق.