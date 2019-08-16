بوسكا يواصل برنامجه التأهيلي بعد جراحة الرباط الصليبى

واصل أحمد بوسكا حارس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري برنامجه التأهيلي وذلك بعد إجرائه لجراحة الرباط الصليبي خلال شهر مارس الماضي .



اشتملت تدريبات اليوم على بعض تدريبات المرونة بالإضافة إلى بعض تدريبات القوة والتحمل، حيث أعرب الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق عن ارتياحه لتحسن حالة اللاعب واستجابته التامة للبرنامج التأهيلي.