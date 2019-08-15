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رشيدة طليب ترد على قرار إسرائيل بصورة فلسطينية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:10 م
رشيدة طليب
رشيدة طليب
أحمد سيف الدين

علقت النائبة الديمقراطية المسلمة، رشيدة طليب، على قرار إسرائيل بمنع زيارتها للأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت بإن هذا المنع ما هو سوي ضعف من جانب تل ابيب.

وردت طليب، على قرار الحكومة الإسرائيلية، بصورة من الأراضي الفلسطينية لسيدة عربية مسلمة وكتبت معلقة على الصورة: ان هذه المرأة التي تقف هناك حيث أنتمي تستحق أن تعيش في سلام وبكرامة إنسانية. وأضافت لولا هذه المرأة ما كنت موجودة. قرار إسرائيل بمنع حفيدتها، وهي عضو في الكونجرس الأمريكي، علامة على الضعف، وأشارت أن حقيقة ما يحدث للفلسطينيين مخيفة ومرعبة.

وقالت عضوة الكونجرس الأخرى التي تأثرت بقرار إسرائيل، النائبة إلهان عمر، في وقت سابق إن قرار حكومة نتنياهو كان "إهانة".

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