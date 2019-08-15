ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سمير كمونه: المنيا قدم مباراة كبيرة أمام الجونه.. وجميع مراكز الفريق تضم مميزين

الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:13 م
سمير كمونه
سمير كمونه
ملك موسى
قال سمير كمونه المدير الفني للمنيا إن مباراة فريقه اليوم أمام الجونة كشفت عن تقدم مستوى اللاعبين بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة، واندماج عناصر الفريق مع بعضها البعض عقب فترة الإعداد المستمرة منذ 5 أسابيع تقريبا.

وأضاف سمير كمونه في تصريحات صحفية أن اللاعبين نفذوا العديد من الجمل الخططية المتفق عليها، وظهروا بمستوى قوى على فترات كثيرة من اللقاء، وهو المكسب الأهم من خلال تلك الوديات، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد اندماجا أكبر بين اللاعبين بالإضافة لمعسكر الفريق بالقاهرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السبت.. نادي المنيا يبدأ استعداداته للممتاز ب

المنيا يعود للتدريبات اليوم استكمالا لفترة الإعداد

المنيا ينهي أسبوعه بمران صباحي وراحة غدًا من التدريبات

المنيا يريح لاعبيه من التدريبات اليوم ومباراة ودية الأسبوع المقبل

لتقييم المستوى.. كمونة يجري تقسيمة للاعبي المنيا

المنيا يواصل استعداداته للموسم الجديد ويخوض مباراة أمام ناشئي النادي

ترشيحاتنا

5 تحديات تواجه الزمالك أمام ديكاداها الصومالي بدوري الأبطال

أول تعليق من الزراعة حول استيراد القمح من روسيا بعد الانفجار الأخير

ببطن مكشوفة وشورت قصير جدا.. إنجي المقدم بإطلالة غير متوقعة

خسائر بشرية هائلة.. انهيار مئات المنازل في السودان إثر السيول

إنجاز تاريخى.. لوحة شرف لـ نجوم يد مصر بعد التأهل لنصف نهائى مونديال الناشئين

ليس محمد صلاح.. ساديو ماني: هذا أفضل لاعب في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة لن تتخلى عنها.. ليلى علوي تبهر جمهورها بإطلالة من التسعينيات

ببطن مكشوفة وشورت قصير جدا.. إنجي المقدم بإطلالة غير متوقعة

بـ فستان زفاف .. مايا دياب تثير هوس السوشيال ميديا