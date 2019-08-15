سمير كمونه: المنيا قدم مباراة كبيرة أمام الجونه.. وجميع مراكز الفريق تضم مميزين

قال سمير كمونه المدير الفني للمنيا إن مباراة فريقه اليوم أمام الجونة كشفت عن تقدم مستوى اللاعبين بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة، واندماج عناصر الفريق مع بعضها البعض عقب فترة الإعداد المستمرة منذ 5 أسابيع تقريبا.



وأضاف سمير كمونه في تصريحات صحفية أن اللاعبين نفذوا العديد من الجمل الخططية المتفق عليها، وظهروا بمستوى قوى على فترات كثيرة من اللقاء، وهو المكسب الأهم من خلال تلك الوديات، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد اندماجا أكبر بين اللاعبين بالإضافة لمعسكر الفريق بالقاهرة.