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رياضة

رسميا .. مصر تواجه البرتغال فى نصف نهائى كأس العالم لناشئى اليد

الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:23 م
منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين لكرة اليد
عمرو الحلوانى
واصل المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد صناعة التاريخ بكأس العالم بعد التأهل إلى نصف نهائى المسابقة عقب الفوز على ايسلندا بنتيجة 35 /31 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات دور الـ 8.

ويلتقى المنتخب الوطنى مع المنتخب البرتغالى فى نصف نهائى كأس العالم بعد غد السبت فى تمام الساعة الخامسة والنصف ، وسيتم نقل المباراة عبر قناة تايم سبورت .

كان منتخب مصر لناشئي كرة اليد تأهل لدور الـ8 ضمن منافسات كأس العالم المقامة حاليا فى مقدونيا علي حساب سلوفينيا بنتيجة 30-23 فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز فى دور المجموعات على حساب كل من السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته الثلاثاء قبل أن يخسر من فرنسا 24 / 28 الأربعاء وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات الخميس قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا السبت الماضي 47 /20.

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