الأوقاف: ماذا بعد الحج؟ .. موضوع خطبة الجمعة بالمساجد

أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان "ماذا بعد الحج ".



وطالبت وزارة الأوقاف أئمة وخطباء مساجد الأوقاف بضرورة الالتزام كذلك بجوهر الخطبة التي أعلنتها الوزارة وذلك على أقل تقدير، مع الالتزام بوقت الخطبة ما بين 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى.



وأكدت أنها واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.