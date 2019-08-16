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الحرية المصري بميت غمر ينظم ندوة عن الطاقة الشمسية وأهميتها

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 05:01 ص
ندوة حزب الحرية المصرى
ندوة حزب الحرية المصرى بميت غمر
همت الحسينى
نظمت حزب الحرية المصرى بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية مساء الخميس ندوة عن أهمية استخدامات الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة والحفاظ ع البيئة وكذلك توفير فرص عمل للشباب من خلالها.

ويأتى ذلك تحت رعاية النائب الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب والدكتور أحمد عبية أمين الحزب بالمحافظة وبحضور وتنظيم هلال نصر الشيخ أمين المركز، وحاضر فيها محمد مكرم الطالب بكلية العلوم قسم الفيزياء وصاحب فكرة الندوة.

فى بداية الندوة رحب هلال الشيخ بالحضور قائلا " مصر هى الشباب وهى أفكار الشباب فالشباب أصبح جاهزا لتحمل المسؤولية والرئيس عبد الفتاح السيسى لديه ثقة فى شباب مصر لذلك بدأنا الإتجاه جميعا لناحية الشباب".

وأشار إلى أن الحزب يسعد اليوم بقيام أحد شباب الحزب بعرض فكرته فى العمل بمجال الطاقه الشمسية رغم انه مازال طالبا فى الفرقة الرابعة بالكلية إلا انه عندما التحق بالمجال قرر ان ينقل تجربته لشباب بلده ليعلمهم كيفية الإستفادة من تلك الفكرة لإيجاد  فرص عمل حر لهم عمل مفيد للوطن والمواطنين ".

وأضاف هلال الشيخ أن تلك الندوة سنبحث الاستفادة بها بميت غمر حيث تعد بلد صناعية فيها مصانع كتيرة ولديهم شكاوى من ارتفاع فواتير الكهرباء ، مشيرا إلى أنه من أهداف الندوة اليوم تشكيل فرق عمل من شباب الحزب للالتقاء بأصحاب تلك المصانع لعرض فكرة استخدام الطاقة الشمسية بدلا من الكهرباء .

فيما استعرض محمد مكرم اهمية الطاقة الشمسية وتاريخ استخدامها والتى بدا التفكير فيها منذ اواخر القرن التاسع عشر، كما شرح أهمية استخدامها فى توفير الطاقة والحد من مشاكل البيئة وكيفية استخدامها كسوق عمل كنوع جديد  غير منتشر فى مصر.

كما تحدث عن أهمية استغلال ذلك المجال فى إيجاد فرص عمل الشباب بالعمل على  تسويق ذلك المجال داخل المصانع وكيفية تدريبهم على تركيب الخلايا الشمسية سواء فى المصانع أو المنازل كطاقة متجددة امنة على البيئة وغير مكلفة.
الحرية المصري بميت غمر ينظم ندوة عن الطاقة الشمسية وأهميتها
الحرية المصري بميت غمر ينظم ندوة عن الطاقة الشمسية وأهميتها
الحرية المصري بميت غمر ينظم ندوة عن الطاقة الشمسية وأهميتها
الحرية المصري بميت غمر ينظم ندوة عن الطاقة الشمسية وأهميتها
الحرية المصري بميت غمر ينظم ندوة عن الطاقة الشمسية وأهميتها

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