البنك الأفريقي للتنمية يمول مشاريع في السنغال بـ 67 مليار فرنك

وقع وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي آمادو هوت، مع ماريا لورا كين أوليغاد المديرة العامة لإفريقيا الغربية في البنك الأفريقي للتنمية، في العاصمة السنغالية (داكار) على اتفاقيتين بقيمة 67 مليار فرنك أفريقي.



وأوضحت الإذاعة السنغالية، أن الاتفاقية الأولى خاصة بمشروع تطوير القيمة المضافة للمياه بتمويل مشترك من بنك التنمية الآسيوي وصندوق نمو إفريقيا.



وتتعلق الاتفاقية الثانية بمشروع الدعم المؤسسي لتعبئة الموارد الداخلية وجاذبية الاستثمارات بتمويل من صندوق التنمية الأفريقي.