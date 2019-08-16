طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون أول أيام امتحانات الدور الثاني غدا

يبدأ طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، بقسميها العلمي والأدبي، غدا السبت أول أيام امتحانات الدور الثاني في نهاية العام الدراسي الحالي.



وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، موعد امتحانات الدور الثانى بالشهادة الثانوية والإعدادية البعوث والشعبة الإسلامية لتبدأ السبت الموافق السابع عشر من أغسطس.



ونشرت بوابة الأزهر الإلكترونية، جداول امتحانات هذه الشهادات، وتبدأ امتحانات الشهادة الثانوية يوم السبت الموافق 17 أغسطس بمادتي الفقه والتوحيد.



كما تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية بالبعوث بمادتي القرآن، والفقه.