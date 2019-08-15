اخبار الرياضة.. تطور في مفاوضات الزمالك مع رامون دياز.. مصر تواجه البرتغال فى نصف نهائي كأس العالم

-كشف النجم الساحلي التونسي آخر المستجدات حول قضية لاعب الأهلى الهارب سليمان كوليبالي وموقفه من المشاركة بعد حكم المحكمة الرياضية وإنصاف النادى الاهلى.- كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استمرار مفاوضات النادي الأبيض، مع الأرجنتيني رامون دياز حتى هذه اللحظات، في محاولة للوصول معه إلى اتفاق وتوليه تدريب الفريق الأول بالنادي الأبيض.-أغلقت اللجنة الخاصة بتلقي أول المرشحين لانتخابات الزمالك التكميلية ، والمقرر إجراؤها على مقعد أمين الصندوق، و3 أعضاء، والمقرر إقامتها أيام 5 و 6 و 7 سبتمبر الجاري ، أبوابها خلال اليوم الأول باستقبال أوراق 4 مرشحين.- قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو، الدخول فى معسكر مغلق بالإسماعيلية صباح غد الجمعة في ختام فترة الإعداد للموسم الجديد والاستعدادات الجادة لمباراة الزمالك المهمة يوم 28 أغسطس الجاري في دور الثمانية بكأس مصر.واصل المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد صناعة التاريخ بكأس العالم بعد التأهل إلى نصف نهائى المسابقة عقب الفوز على ايسلندا بنتيجة 35 /31 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات دور الـ 8.- يستهل فريق الزمالك مشواره في دوري أبطال أفريقيا عندما يواجه فريق ديكاداها الصومالي ضمن ذهاب دور الـ 64 بمسابقة الأبطال الإفريقية.- واصل المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد صناعة التاريخ بكأس العالم بعد التأهل إلى نصف نهائى المسابقة عقب الفوز على ايسلندا بنتيجة 35 /31 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات دور الـ 8.