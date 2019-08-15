اخبار الرياضة.. تطور في مفاوضات الزمالك مع رامون دياز.. مصر تواجه البرتغال فى نصف نهائي كأس العالم

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية ليوم الخميس 15-8-2019 مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية وجاءت كالتالي :
النجم الساحلي لـ صدى البلد: ننتظر موافقة الاهلى لإتمام تعاقدنا مع كوليبالى
-كشف النجم الساحلي التونسي آخر المستجدات حول قضية لاعب الأهلى الهارب سليمان كوليبالي وموقفه من المشاركة بعد حكم المحكمة الرياضية وإنصاف النادى الاهلى.
تطور في مفاوضات الزمالك مع رامون دياز
- كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استمرار مفاوضات النادي الأبيض، مع الأرجنتيني رامون دياز حتى هذه اللحظات، في محاولة للوصول معه إلى اتفاق وتوليه تدريب الفريق الأول بالنادي الأبيض.
4 مرشحين في أول أيام فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك التكميلية.. صور
-أغلقت اللجنة الخاصة بتلقي أول المرشحين لانتخابات الزمالك التكميلية ، والمقرر إجراؤها على مقعد أمين الصندوق، و3 أعضاء، والمقرر إقامتها أيام 5 و 6 و 7 سبتمبر الجاري ، أبوابها خلال اليوم الأول باستقبال أوراق 4 مرشحين.
استعدادا لمواجهة الزمالك.. قرار جديد من ميدو في مصر المقاصة
- قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو، الدخول فى معسكر مغلق بالإسماعيلية صباح غد الجمعة في ختام فترة الإعداد للموسم الجديد والاستعدادات الجادة لمباراة الزمالك المهمة يوم 28 أغسطس الجاري في دور الثمانية بكأس مصر.
رسميا .. مصر تواجه البرتغال فى نصف نهائى كأس العالم لناشئى اليد
واصل المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد صناعة التاريخ بكأس العالم بعد التأهل إلى نصف نهائى المسابقة عقب الفوز على ايسلندا بنتيجة 35 /31 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات دور الـ 8.
5 تحديات تواجه الزمالك أمام ديكاداها الصومالي بدوري الأبطال
- يستهل فريق الزمالك مشواره في دوري أبطال أفريقيا عندما يواجه فريق ديكاداها الصومالي ضمن ذهاب دور الـ 64 بمسابقة الأبطال الإفريقية.
موعد مباراة مصر فى نصف نهائى كأس العالم لناشئي كرة اليد
- واصل المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد صناعة التاريخ بكأس العالم بعد التأهل إلى نصف نهائى المسابقة عقب الفوز على ايسلندا بنتيجة 35 /31 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات دور الـ 8.
النجم الساحلي لـ صدى البلد: ننتظر موافقة الاهلى لإتمام تعاقدنا مع كوليبالى
-كشف النجم الساحلي التونسي آخر المستجدات حول قضية لاعب الأهلى الهارب سليمان كوليبالي وموقفه من المشاركة بعد حكم المحكمة الرياضية وإنصاف النادى الاهلى.
تطور في مفاوضات الزمالك مع رامون دياز
- كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استمرار مفاوضات النادي الأبيض، مع الأرجنتيني رامون دياز حتى هذه اللحظات، في محاولة للوصول معه إلى اتفاق وتوليه تدريب الفريق الأول بالنادي الأبيض.
4 مرشحين في أول أيام فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك التكميلية.. صور
-أغلقت اللجنة الخاصة بتلقي أول المرشحين لانتخابات الزمالك التكميلية ، والمقرر إجراؤها على مقعد أمين الصندوق، و3 أعضاء، والمقرر إقامتها أيام 5 و 6 و 7 سبتمبر الجاري ، أبوابها خلال اليوم الأول باستقبال أوراق 4 مرشحين.
استعدادا لمواجهة الزمالك.. قرار جديد من ميدو في مصر المقاصة
- قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو، الدخول فى معسكر مغلق بالإسماعيلية صباح غد الجمعة في ختام فترة الإعداد للموسم الجديد والاستعدادات الجادة لمباراة الزمالك المهمة يوم 28 أغسطس الجاري في دور الثمانية بكأس مصر.
رسميا .. مصر تواجه البرتغال فى نصف نهائى كأس العالم لناشئى اليد
واصل المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد صناعة التاريخ بكأس العالم بعد التأهل إلى نصف نهائى المسابقة عقب الفوز على ايسلندا بنتيجة 35 /31 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات دور الـ 8.
5 تحديات تواجه الزمالك أمام ديكاداها الصومالي بدوري الأبطال
- يستهل فريق الزمالك مشواره في دوري أبطال أفريقيا عندما يواجه فريق ديكاداها الصومالي ضمن ذهاب دور الـ 64 بمسابقة الأبطال الإفريقية.
موعد مباراة مصر فى نصف نهائى كأس العالم لناشئي كرة اليد
- واصل المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد صناعة التاريخ بكأس العالم بعد التأهل إلى نصف نهائى المسابقة عقب الفوز على ايسلندا بنتيجة 35 /31 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات دور الـ 8.