ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اخبار الرياضة.. تطور في مفاوضات الزمالك مع رامون دياز.. مصر تواجه البرتغال فى نصف نهائي كأس العالم

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:15 م
نادى الزمالك
نادى الزمالك
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية ليوم الخميس 15-8-2019 مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية وجاءت كالتالي :

النجم الساحلي لـ صدى البلد: ننتظر موافقة الاهلى لإتمام تعاقدنا مع كوليبالى

-كشف النجم الساحلي التونسي آخر المستجدات حول قضية لاعب الأهلى الهارب سليمان كوليبالي وموقفه من المشاركة بعد حكم المحكمة الرياضية وإنصاف النادى الاهلى.

تطور في مفاوضات الزمالك مع رامون دياز

- كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استمرار مفاوضات النادي الأبيض، مع الأرجنتيني رامون دياز حتى هذه اللحظات، في محاولة للوصول معه إلى اتفاق وتوليه تدريب الفريق الأول بالنادي الأبيض.

4 مرشحين في أول أيام فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك التكميلية.. صور

-أغلقت اللجنة الخاصة بتلقي أول المرشحين لانتخابات الزمالك التكميلية ، والمقرر إجراؤها على مقعد أمين الصندوق، و3 أعضاء، والمقرر إقامتها أيام 5 و 6 و 7 سبتمبر الجاري ، أبوابها خلال اليوم الأول باستقبال أوراق 4 مرشحين.

استعدادا لمواجهة الزمالك.. قرار جديد من ميدو في مصر المقاصة

- قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو، الدخول فى معسكر مغلق بالإسماعيلية صباح غد الجمعة في ختام فترة الإعداد للموسم الجديد والاستعدادات الجادة لمباراة الزمالك المهمة يوم 28 أغسطس الجاري في دور الثمانية بكأس مصر.

رسميا .. مصر تواجه البرتغال فى نصف نهائى كأس العالم لناشئى اليد

واصل المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد صناعة التاريخ بكأس العالم بعد التأهل إلى نصف نهائى المسابقة عقب الفوز على ايسلندا بنتيجة 35 /31 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات دور الـ 8.

5 تحديات تواجه الزمالك أمام ديكاداها الصومالي بدوري الأبطال

- يستهل فريق الزمالك مشواره في دوري أبطال أفريقيا عندما يواجه فريق ديكاداها الصومالي ضمن ذهاب دور الـ 64 بمسابقة الأبطال الإفريقية.

موعد مباراة مصر فى نصف نهائى كأس العالم لناشئي كرة اليد

- واصل المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد صناعة التاريخ بكأس العالم بعد التأهل إلى نصف نهائى المسابقة عقب الفوز على ايسلندا بنتيجة 35 /31 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات دور الـ 8.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار نادي الزمالك اليوم السبت 3-8-2019

اخبار الرياضة .. منتخب مصر للناشئين فى دور الـ16 .. فيفا يحتفل بهدف صلاح .. والجونة يضم نجم الاهلي

مشوار من ذهب.. كيف تأهلت مصر إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2019

تعرف على منافس مصر فى نصف نهائى كاس العالم لناشئي كرة اليد

موعد مباراة مصر فى نصف نهائى كأس العالم لناشئي كرة اليد

اخبار الزمالك اليوم الخميس 15-8-2019.. 5 تحديات أمام ديكاداها الصومالي بدوري الأبطال وتطور جديد في مفاوضات رامون دياز

ترشيحاتنا

تصل 41 .. حالة الطقس غدا فى القاهرة والمحافظات .. هيئة الارصاد الجوية تكشف درجات الحرارة

رسميا .. مصر تواجه البرتغال فى نصف نهائى كأس العالم لناشئى اليد

بعد الهجوم عليه.. مؤلف فيلم خيال مآته يشكر أحمد حلمى

محمد صلاح: نادي الزمالك أحد أسباب رحيلي عن اف سي مصر

تراشق بين طارق الشناوى ونقابة الموسيقيين.. القصة الكاملة

لو انت برة مصر وسنك عدى الـ 30 .. اعرف موقفك التجنيدي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة لن تتخلى عنها.. ليلى علوي تبهر جمهورها بإطلالة من التسعينيات

ببطن مكشوف وشورت قصير جدا.. إنجي المقدم بـ اطلالة غير متوقعة

بـ فستان زفاف .. مايا دياب تثير هوس السوشيال ميديا