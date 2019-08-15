إصابة 3 أشخاص في تصادم نقل وملاكي بـ أجا

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة اجا بحدوث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وسيارة ملاكى على طريق اجا تلبنت ووجود مصابين .



وانتقلت المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة كل من احمد محمد السيد المتولي ٦١ عاما ومقيم بميت طريف التابعه لمركز دكرنس ومحمد زكريا محمد ٣١ عاما ورضا صابر حسن ٣٦ عاما ومقيمان طنامل مركز اجا بكدمات وكسور وجروح.



تم نقل المصابين الي مستشفي أجا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .