اهم الاخبار: طقس الجمعة نار.. حقيقة ارتفاع اسعار الدواجن.. السيول تضرب السودان

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس عددا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
خسائر بشرية هائلة.. انهيار مئات المنازل في السودان إثر السيول
انهارت مئات المنازل في عدة ولايات في السودان، جراء السيول التي ضربت البلاد مؤخرا؛ مما أسفر عن خسائر بشرية، وأضرار مادية بالغة " اقرأ المزيد " .
إنجاز تاريخى .. مصر تتأهل إلى نصف نهائى كأس العالم لناشئي اليد
واصل المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد صناعة التاريخ بكأس العالم بعد التأهل إلى نصف نهائى المسابقة عقب الفوز على ايسلندا بنتيجة 35 /31 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات دور الـ 8 " اقرأ المزيد" .
مؤلفة تتهم منى زكى وأحمد حلمى بـ سرقة فكرة فيلم خيال مآته
نشرت المؤلفة الشابة نهال سماحة عبر صفحتها على موقع فيسبوك تلميحات بسرقة فكرة فيلم خيال مآته منها ، وكتبت سماحة قائلة: "بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠١٨ تمت مكالمة مع الفنانة زوجة الفنان لعرض أفكار عليها، ملخصها إنها مش بتعمل أفلام كوميدي قلتلها الفيلم ده بسيط جدًا ويعتمد على كوميديا الموقف/ المشهد فقط (يعني كتابة المشهد هي اللي هتضحك ومش مطلوب شقلبه من الممثل.. اعتماد كلي على الفكرة والكتابة).. وانتهت المكالمة بتحديد لقاء" "اقرأ المزيد ".
ارتفاع طفيف في اسعار الدواجن الأسبوع المقبل
قال الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن سجلت مستويات دون المستوى قبل عيد الأضحى المبارك بعد تراجع الطلب من جانب المستهلك استعدادا لشراء الأضاحي ولحوم عيد الأضحى المبارك " اقرأ المزيد ".
أول تعليق من الزراعة حول استيراد القمح من روسيا بعد الانفجار الأخير
أكدت وزارة الزراعة أنه لا تهاون في قضية سلامة المنتجات الزراعية المستوردة وأن الحجر الزراعي المصري يقوم بفحص كافة الشحنات من الحبوب (بما فيها القمح) والواردة من روسيا لضمان خلوها من الآفات الحجرية التي قد تمثل خطورة على الثروة الزراعية المصرية وهذه إجراءات يقوم بها الحجر الزراعي حتى من قبل الانفجار الأخير" اقرأ المزيد ".
إعانة شهرية في قانون التأمينات الاجتماعية .. تعرف على المستفيدين منها
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال دور الانعقاد الرابع، على قانون المعاشات والتأمينات الجديد، والذى يمس حياة العديد من المواطنين " اقرأ المزيد ".
أرباح ضخمة.. بالأرقام | ثروة محمد رمضان من يوتيوب فقط
"ثقة فى الله نجاح".. بمجرد قراءتك أو سماعك لهذه الجملة سيخطر فى بالك فورًا النجم محمد رمضان، الذى استطاع احتلال مكانة بين صفوف نجوم الفن فى مصر والوطن العربي بوقت قصير للغاية، بعد سلسلة من النجاحات المتتالية جعلته متصدرًا فى نسب المشاهدات وحتى فى الأجور ببعض المواسم " اقرأ المزيد ".
تصل 41 .. تعرف على حالة الطقس غدا فى القاهرة والمحافظات
كشفت هيئة الارصاد الجوية أن حالة الطقس غدا الجمعة 16 – 8 – 2019 تتمثل في أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا " اقرأ المزيد ".
خسائر بشرية هائلة.. انهيار مئات المنازل في السودان إثر السيول
انهارت مئات المنازل في عدة ولايات في السودان، جراء السيول التي ضربت البلاد مؤخرا؛ مما أسفر عن خسائر بشرية، وأضرار مادية بالغة " اقرأ المزيد " .
إنجاز تاريخى .. مصر تتأهل إلى نصف نهائى كأس العالم لناشئي اليد
واصل المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد صناعة التاريخ بكأس العالم بعد التأهل إلى نصف نهائى المسابقة عقب الفوز على ايسلندا بنتيجة 35 /31 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات دور الـ 8 " اقرأ المزيد" .
مؤلفة تتهم منى زكى وأحمد حلمى بـ سرقة فكرة فيلم خيال مآته
نشرت المؤلفة الشابة نهال سماحة عبر صفحتها على موقع فيسبوك تلميحات بسرقة فكرة فيلم خيال مآته منها ، وكتبت سماحة قائلة: "بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠١٨ تمت مكالمة مع الفنانة زوجة الفنان لعرض أفكار عليها، ملخصها إنها مش بتعمل أفلام كوميدي قلتلها الفيلم ده بسيط جدًا ويعتمد على كوميديا الموقف/ المشهد فقط (يعني كتابة المشهد هي اللي هتضحك ومش مطلوب شقلبه من الممثل.. اعتماد كلي على الفكرة والكتابة).. وانتهت المكالمة بتحديد لقاء" "اقرأ المزيد ".
ارتفاع طفيف في اسعار الدواجن الأسبوع المقبل
قال الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن سجلت مستويات دون المستوى قبل عيد الأضحى المبارك بعد تراجع الطلب من جانب المستهلك استعدادا لشراء الأضاحي ولحوم عيد الأضحى المبارك " اقرأ المزيد ".
أول تعليق من الزراعة حول استيراد القمح من روسيا بعد الانفجار الأخير
أكدت وزارة الزراعة أنه لا تهاون في قضية سلامة المنتجات الزراعية المستوردة وأن الحجر الزراعي المصري يقوم بفحص كافة الشحنات من الحبوب (بما فيها القمح) والواردة من روسيا لضمان خلوها من الآفات الحجرية التي قد تمثل خطورة على الثروة الزراعية المصرية وهذه إجراءات يقوم بها الحجر الزراعي حتى من قبل الانفجار الأخير" اقرأ المزيد ".
إعانة شهرية في قانون التأمينات الاجتماعية .. تعرف على المستفيدين منها
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال دور الانعقاد الرابع، على قانون المعاشات والتأمينات الجديد، والذى يمس حياة العديد من المواطنين " اقرأ المزيد ".
أرباح ضخمة.. بالأرقام | ثروة محمد رمضان من يوتيوب فقط
"ثقة فى الله نجاح".. بمجرد قراءتك أو سماعك لهذه الجملة سيخطر فى بالك فورًا النجم محمد رمضان، الذى استطاع احتلال مكانة بين صفوف نجوم الفن فى مصر والوطن العربي بوقت قصير للغاية، بعد سلسلة من النجاحات المتتالية جعلته متصدرًا فى نسب المشاهدات وحتى فى الأجور ببعض المواسم " اقرأ المزيد ".
تصل 41 .. تعرف على حالة الطقس غدا فى القاهرة والمحافظات
كشفت هيئة الارصاد الجوية أن حالة الطقس غدا الجمعة 16 – 8 – 2019 تتمثل في أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا " اقرأ المزيد ".