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اقتصاد

188 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 05:02 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
سجلت تعاملات المصريين نسبة 69.9 % من إجمالى التعاملات بالبورصة خلال الأسبوع على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.0 % و العرب على 6.2 % بعد استبعاد الصفقات.

سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 188.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 13.8 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.7 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 24.2 %.

وسجل العرب 9.0 % وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,119.8 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 825.7 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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