محمد صلاح يكشف أسباب سرعته الفائقة فى الملعب مع ليفربول .. فيديو

تحدث الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في حوار مع قناة "يوني سبورت" عبر موقع "يوتيوب" لإلقاء الضوء حول كيفية استفادته من سرعته الكبيرة في المباريات وكيف وصل إليها.



وبسؤال محمد صلاح "هل تعتقد أن الحذاء الذي ترتديه يساعدك أن تركض بشكل أسرع"؟ أجاب قائلا "هذا حقيقي حينما يكون الحذاء خفيفا أركض بشكل أسرع فأنا أشعر إنني لا أرتدي شيئا في قدمي وأشعر أن قدمي ليست ثقيلة".



وبسؤال محمد صلاح أيضا عن هل السرعة شيء مهم في أعلى مستويات كرة القدم رد لاعب المنتخب المصري "نعم هذا هام جدا، السرعة الكبيرة ليست موهبة بل يجب أن تتدرب كثيرا وأن يكون هناك الكثير من الطاقة في قدميك".



وواصل "الكل الآن يعرف كل شيء عن الخصم ويدرس كل شيء عنه لذا هناك تفاصيل صغيرة تصنع الفارق والسرعة بالنسبة لي ليست شيئا صغيرا بل كبيرا، التفوق على الخصم في السرعة خاصة في أول ثلاثة أو أربعة أمتار يساعدني أن أنهي المباريات لصالحنا، كما قلت يجب أن تتدرب بشكل يومي وأن تقضي وقتا في ذلك كي تركض بشكل جيد".