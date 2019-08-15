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انتهاء موسم الحج .. 4 مراكز طوارئ بالحرم المكي تستقبل 6 آلاف حاج

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:05 م
4 مراكز طوارئ بالحرم
4 مراكز طوارئ بالحرم المكي استقبلت 6038 حاجًا
محمد شحتة
أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن مراكز الطوارئ في الحرم المكي الشريف استقبلت 6038 حاجًا منذ بداية شهر ذي القعدة وحتى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزارة الصحة، إنه تم التعامل مع جميع الحالات وتحويل ما يحتاج منها لمستشفيات الحرم, مبينة أن مراكز الطوارئ توزعت في أماكن متفرقة داخل الحرم المكي، فمركز رقم (1) في الدور الأول من باب 85 إلى باب 88 في توسعة الملك فهد في الجهة الغربية من المسجد الحرام، ومركز رقم (2) بجوار باب السلام في قبو المسعى في الجهة الشرقية من المسجد الحرام، ويعمل بصفة موسمية في موسمي رمضان والحج، ومركز طوارئ الحرم رقم (3) في الدور الأرضي بجوار باب إسماعيل، ويعمل بصفة موسمية في موسمي رمضان والحج، ومركز طوارئ الحرم رقم (4) في الدور الأول بجوار جسر أجياد، ويعمل بصفة موسمية في موسمي رمضان والحج.

كما يتم تقديم الخدمات الصحية اللازمة للحالة المرضية داخل تلك المراكز حتى يتم شفاؤها ومغادرتها، أو يتم نقلها إلى مستشفى أجياد كما في حالات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وحالات الكسور، وذلك عن طريق فريق صحي يتكون من طبيب وممرض، بواسطة عربات النقل الإسعافي (القولف)، المخصصة لنقل الحالات إلى مستشفى أجياد في وقت قياسي وإكمال اللازم.

وتعد خدمة ضيوف الرحمن من أولويات وأهداف مستشفى أجياد للطوارئ ومراكز الطوارئ في الحرم المكي الشريف، بهدف تمكينهم من أداء مناسك الحج في يسر وبصحة جيدة.

وتحتوي المراكز على 3 أسرّة كشف مجهزة بأحدث الأجهزة بينها سرير للإنعاش القلبي الرئوي.

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